Polowanie na „ochotników”. W Rosji trwa nieoficjalna mobilizacja

W Rosji trwa nabór żołnierzy do walki na Ukrainie, którego normy przewidują, że okręgi federalne (oprócz Moskwy) mają dostarczać po 200 „ochotników” tygodniowo – informuje w poniedziałek ukraiński wywiad wojskowy.

„W Rosji aktywizuje się kampania naboru »ochotników« do podpisania kontraktu na służbę wojskową – pisze Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony (HUR) w Telegramie. Jak wskazano, zalecenia władz przewidują „200 ochotników co tydzień z każdego okręgu federalnego oprócz Moskwy”.



Według informacji ukraińskiego wywiadu nowi żołnierze mają uzupełnić straty poniesione w walkach na Ukrainie. Dodatkowo ma powstać kilka nowych pododdziałów. Priorytet mają mieć ci, którzy odbyli wcześniej służbę wojskową.



„Władze wojskowe Rosji ustaliły precyzyjne »normy«, w okręgach sybirskim i dalekowschodnim to 200 osób tygodniowo – pisze HUR.

źródło: pap

W Rosji jest w sumie siedem okręgów federalnych. Wśród „ochotników” prowadzona jest agitacja. Jak pisze HUR, powtarzane są tradycyjne rosyjskie narracje, dotyczące „kolektywnego Zachodu” i „nieistniejącej Ukrainy”. Władze obiecują im także poprawę sytuacji materialnej.W związku z rozpoczęciem wojny z Ukrainą Rosja nie ogłosiła mobilizacji. Władze rosyjskie nazywają prowadzoną od 24 lutego wojnę na Ukrainie „specjalną operacją wojskową”.