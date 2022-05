Ostatni znaczek w serii „Patroni Polski”. Wprowadzenie do obiegu na Jasnej Górze 3 maja

Jasnogórski wizerunek Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski znalazł się na znaczku Poczty Polskiej, zamykającym serię „Patroni Polski”. Jego nakład wynosi 117 tys. sztuk. Emisja zostanie uroczyście wprowadzona do obiegu na Jasnej Górze 3 maja br.

Projekt Bożydara Grozdewa został utrzymany w konwencji właściwej dla całej serii zapoczątkowanej w 2018 r. wizerunkiem św. Stanisława Kostki.



Walor prezentuje jasnogórski cudowny obraz Maryi w sukni brylantowo-diamentowej z XVII w. w koronach będących darem papieża Jana Pawła II z 2005 r. Na kopercie FDC znalazł się widok klasztoru Paulinów na Jasnej Górze z XIX w., według ryciny Maksymiliana Cercha, a w datowniku wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej z repliką korony ofiarowanej przez papieża Klemensa XI w 1717 r.



Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek powiedział, że znaczek powstał w ścisłej współpracy z zakonem paulinów. Poinformował, że jego uroczyste wprowadzenie do obiegu odbędzie się na Jasnej Górze w przypadającą 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Znaczek przygotowano w nakładzie 117 tys. sztuk. – Mam nadzieję, że wszyscy chętni będą mogli go kupić w naszych placówkach lub w internetowym sklepie filatelistycznym – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej.Wspomniał, że przygotowano także drugą formę wydawniczą – znaczek z przywieszką, na której widnieje tłoczony na złotej folii wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej.– Ta forma wydawnicza jest numerowana i będzie dostępna w sprzedaży w internetowym sklepie filatelistycznym Poczty Polskiej w specjalnym folderze filatelistycznym w nakładzie 9 tys. sztuk – powiedział Wiesław Włodek.

Znaczki z głównymi patronami Polski

źródło: pap

W ramach serii prezentującej wszystkich głównych patronów Polski ukazały się dotychczas znaczki ze świętym Stanisławem Kostką (2018), świętym Wojciechem (2019), świętym Andrzejem Bobolą (2020) i ze świętym Stanisławem ze Szczepanowa, biskupem i męczennikiem (2021).Tradycja wiązała powstanie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej ze św. Łukaszem. Wg najnowszych badań obraz powstał w II poł. XIII w. na Bałkanach. Namalowano go temperą na deskach lipowych oklejonych płótnem i zagruntowanych. Ma 121,8 cm wysokości i 81,3 cm szerokości. Przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus na ręku i został stworzony w typie Hodegetrii (gr. wskazująca drogę).W 1384 r. obraz przywiozła z Węgier do Polski św. Jadwiga Andegaweńska i przekazała go paulinom na Jasną Górę. Po napadzie na sanktuarium w 1430 r. na obrazie – na policzku i szyi Matki Bożej - pozostały charakterystyczne rysy.Od XVII w. obraz przyozdabiany jest koronami umieszczonymi na skroniach przedstawień Maryi i Dzieciątka i dekorowany sukniami wotywnymi z drogich precjozów składanych na Jasnej Górze w charakterze wotów.Po obronie klasztoru w 1655 r. i lwowskich ślubach króla Jana Kazimierza, w roku następnym, wizerunek jasnogórski stał się wyobrażeniem Maryi Królowej Polski. W 1717 r. obraz został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi Klemensa XI.