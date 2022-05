Finlandia już pracuje z NATO. Prezydent ujawnił plany wejścia do Sojuszu

W południowo-zachodniej części Finlandii rozpoczęły się ćwiczenia zmechanizowanych wojsk lądowych Arrow 22, prawdopodobnie największe w tym roku. Razem z Finami w manewrach biorą udział oddziały z USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Estonii. Skandynawskie media podają z kolei, że decyzja w sprawie wejścia Finlandii i Szwecji do NATO zapadnie w połowie maja; ma umożliwić obu krajom wspólne złożenie wniosku o członkostwo w Sojuszu.

W wywiadzie dla fińskiego dziennika „Ilta Sanomat” prezydent Finlandii Sauli Niinisto ujawnił, że swoją decyzję w sprawie wejścia kraju do NATO ogłosi 12 maja. Dzień później, czyli wcześniej niż zapowiadano, ma zostać opublikowany raport szwedzkiego rządu w sprawie strategii bezpieczeństwa, w tym stosunku do członkostwa w Sojuszu.





Szwecja i Finlandia kierują się ku NATO. Jest data

#wieszwiecej Polub nas

Ćwiczenia Arrow 22

Natomiast 14 maja swoją opinię po nadzwyczajnej naradzie Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDP) wyrazi premier Finlandii Sanna Marin. Tego samo dnia ministrowie spraw zagranicznych Finlandii i Szwecji wezmą udział w spotkaniu państw NATO w Berlinie.W dniach 17-18 maja Niinisto złoży oficjalną wizytę w Sztokholmie. Fińskie i szwedzkie media spekulują, że do tego czasu stosunek obu krajów do wejścia do NATO zostanie upubliczniony.Już teraz obecność wojsk sojuszniczych w Finlandii na czas manewrów daje „nieformalne i praktyczne” gwarancje bezpieczeństwa w czasie debaty i procesu ubiegania się o członkostwo w NATO – zwracają uwagę komentatorzy.

Ćwiczenia Arrow, odbywające się na obszarze między Turku a Tampere, są jedynymi w tym roku w Finlandii, w których udział biorą wojska pancerne krajów partnerskich. W manewrach uczestniczy ok. 3,5 tys. osób, 150 pojazdów opancerzonych oraz 300 innych pojazdów.



„Nie mogło być lepszego czasu na przybycie zachodnich wojsk pancernych do Finlandii. W ten sposób tworzy się sieć bezpieczeństwa” – pisze dziennik „Ilta-Sanomat”.





Militarna mobilizacja

Queens Royal Hussars are ready to go. Exercise ARROW22 starts next week in Finland. Finnish UK Defence cooperation in action. pic.twitter.com/WMYRXvzhjP — UK Defence Attaché in Finland (@UKDefenceFin) April 29, 2022

źródło: portal tvp.info, PAP

Zdaniem prezydenta Sauliego Niinisto obecność militarna krajów NATO i ich udział w ćwiczeniach na terenie Finlandii stanowią element „wszelkich możliwych form pomocy”, gdy prawne i oficjalne gwarancje bezpieczeństwa zależą od porozumień parlamentarnych.