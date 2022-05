Na polskim wybrzeżu załopotała ogromna flaga [WIDEO]

Biało-czerwona flaga o powierzchni ok. 500 m kw. załopotała na latarni morskiej w Świnoujściu – najwyższej na polskim wybrzeżu. Po przerwie spowodowanej pandemią przy latarni ponownie odbyła się uroczystość dla mieszkańców i turystów.

– Bardzo tęskniliśmy za taką formą pikniku rodzinnego, z animatorami, z orkiestrą wojskową, z morską bryzą – bo przez internet tego zapachu morza nie da się przecież poczuć. Cieszymy się i wspólnie świętujemy to najpiękniejsze majowe święto – powiedział dziennikarzom prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk.



Przy latarni można też oglądać wystawę „Polskie symbole narodowe”, do zwiedzania udostępniono okręt Marynarki Wojennej.



Flaga ma ok. 500 m kw. powierzchni, waży blisko 100 kg, zawisła na 68 metrach – taką pełną wysokość ma latarnia morska w Świnoujściu.



Biało-czerwona widoczna jest z kilkunastu kilometrów. Na latarni morskiej umieścili ją – jak co roku – alpiniści. Wcześniej konieczne było odpowiednie złożenie flagi tak, aby przy rozwijaniu nie została uszkodzona – pomagali w tym harcerze i wolontariusze.

źródło: PAP,YOUTUBE

Podniesieniu flagi towarzyszył hymn państwowy i koncert świnoujskiej Orkiestry Wojskowej. Wpływające do świnoujskiego portu jednostki, aby uhonorować biało-czerwoną, uruchamiają tyfony (sygnalizatory dźwiękowe).Flaga ma powiewać na latarni do zachodu słońca – o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.W uroczystości podniesienia flagi na latarnię morską wzięli udział także m.in. wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker i wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz władze Świnoujścia.