„Wywożą ich małymi partiami, żeby naród nie och***ł”. Ujawniono kolejną rozmowę

Zwłoki zabitych na Ukrainie Rosjan wywożone są małymi partiami i tylko nocą, co ma pomóc ukryć duże straty wojsk rosyjskich na wojnie – informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, powołując się na przechwyconą rozmowę rosyjskich żołnierzy w obwodzie zaporoskim.

Raport: Wojna na Ukrainie



SBU podkreśla, że taki tryb działań znacznie wydłuża termin dostarczenia zwłok, więc czasami bliscy zmarłego otrzymują ciało w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki trzeba wtedy dodatkowo identyfikować - dodano w komunikacie.



Służby opublikowały fragment przechwyconej rozmowy wojskowych w obwodzie zaporoskim.



– Wysyłałeś zwłoki Makiejewicza? – pyta jeden z rozmówców. – Wstępnie wynika, że dzisiaj go przywieźli. Dzisiaj powinienem go zidentyfikować – odpowiada drugi mężczyzna. – Żona się martwi, już sześć dni go wiozą – mówi pierwszy. – Wiozą ich małymi partiami, żeby naród nie och*jał. I nocą... – odpiera drugi wojskowy.



Jeden z rozmówców dodaje, że z jego roty (ok. 100 osób) żyje ok. 20 osób, a dziewięciu żołnierzy odmówiło kontynuowania służby.



Według strony ukraińskiej rosyjskie straty od początku inwazji 24 lutego wynoszą ponad 23,8 tys. wojskowych.