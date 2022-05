Pijana wiozła dzieci niesprawnym autem

Policjanci z powiatu ostrowieckiego w woj. świętokrzyskim zatrzymali w ciągu minionego weekendu troje nietrzeźwych kierowców. 29-letnia mieszkanka gminy Kunów miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie, podróżowała pojazdem bez ważnych badań technicznych. Wiozła czwórkę dzieci.

Jako pierwszy w minioną sobotę w ręce ostrowieckich policjantów wpadł 39-latek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna o godz. 22 w Kunowie na ul. Fabrycznej, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie spowodował kolizję. Uderzył oplem w ogrodzenie pobliskiej posesji.





Dwa promile u 54-latka

– Mieszkaniec gminy Kunów został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości, do której się przyznał – poinformowała podkom. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.– Tego samego wieczora na osiedlu Pułanki w Ostrowcu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę forda. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 54-letni ostrowczanin zdecydował się wsiąść za kółko, mając dwa promile alkoholu w organizmie – podała podkom. Wrzesień.

Niechlubną rekordzistką okazała się 29-letnia mieszkanka gminy Kunów. Kobieta została zatrzymana do kontroli drogowej w niedzielę przed godz. 16 w Kunowie na ul. Ostrowieckiej.





Wiozła kilkuletnie dzieci

źródło: pap

– Jak ustali policjanci z ostrowieckiej drogówki, 29-latka mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie podróżowała pojazdem marki Kia bez ważnych badań technicznych, przewożąc czwórkę dzieci w wieku od 5 do 10 lat – podkreśliła podkom. Wrzesień.Wszyscy zatrzymani nietrzeźwi kierujący odpowiedzą przed sądem. Policjanci przypominają, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.