Atomowa porażka Rosji. Fińska spółka zrywa współpracę

Fiński koncern energetyczny Fennovoima zakończył współpracę z rosyjskim Rosatomem przy budowie elektrowni jądrowej Hanhikivi nad Zatoką Botnicką – przekazały władze spółki. Zakończył się „jeden z najbardziej rażących etapów fińskiej polityki energetycznej” – komentuje prasa.

Powodem rozwiązania umowy, jak podano w komunikacie fińskiego przedsiębiorstwa, są „znaczące opóźnienia”, „niezdolność” strony rosyjskiej do realizacji projektu oraz „ryzyko związane z wojną na Ukrainie”.



Projekt wart 7 mld euro

Projekt fińsko-rosyjskiego konsorcjum budowy reaktora Hankikivi w Pyhajoki na północno-zachodnim wybrzeżu kraju należał do jednych z największych prywatnych inwestycji w Finlandii, o szacowanej łącznej wartości ok. 7 mld euro. Fennovoima otrzymała zgodę parlamentu na budowę elektrowni w 2010 r.Wniosek o przyznanie pozwolenia na budowę był rozpatrywany przez ministerstwo od 2015 r., ale ostatecznie nie został zrealizowany z uwagi m.in. na brak dokumentów i raportów potwierdzających bezpieczeństwo radiacyjne. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę pod koniec lutego tego rokuWedług pierwotnych planów pozwolenie na budowę miało być przyznane w 2022 r., rozpoczęcie prac konstrukcyjnych zaplanowano na 2023 r., aReaktor miał dostarczać ok. 10 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. Miała być to trzecia elektrownia jądrowa w Finlandii.