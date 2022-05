Izrael reaguje na słowa Ławrowa. „Najniższy poziom rasizmu”

Słowa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa są niewybaczalne, to najniższy poziom rasizmu wobec Żydów – napisał na Twitterze izraelski szef dyplomacji Jair Lapid. To odpowiedź na uwagi wygłoszone przez Ławrowa we włoskiej telewizji. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział tam m.in., że Żydzi to najwięksi antysemici.

„Uwagi ministra spraw zagranicznych Ławrowa prezentują zarówno niewybaczalne, jak i skandaliczne stanowisko i ukazują okropną historyczną pomyłkę. Żydzi nie mordowali samych siebie w Holokauście. Oskarżanie samych Żydów o antysemityzm to najniższy poziom rasizmu” – skomentował Lapid.



Ławrow w udzielonym w niedzielę wywiadzie dla włoskiej telewizji został zapytany, jak Rosjanie mogą „denazyfikować” Ukrainę – kraj, którego przywódca jest Żydem. Ławrow odparł, że „to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia. Według mnie także Hitler miał żydowskie pochodzenie”. Podsumował swoją wypowiedź, nazywając Żydów największymi antysemitami.



Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora na „poważną rozmowę” dotyczącą tych komentarzy – informuje Agencja Reutera.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.