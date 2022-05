Pelosi: Dziękuję Polakom za wielkoduszność, szczodrość i wsparcie demokracji

W tym tygodniu przyjęliśmy w Kongresie Stanów Zjednoczonych przepisy, by zamrozić aktywa rosyjskie i następnie wykorzystać je do odbudowy Ukrainy – powiedziała w Warszawie przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek przed południem spotkał się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi; tematem spotkania była m.in. sytuacja na Ukrainie.



– Chcę powiedzieć „dziękuję” całemu polskiemu narodowi i polskiemu rządowi za wielkoduszność, szczodrość i wsparcie demokracji – mówiła Pelosi dziennikarzom po spotkaniu. – Jesteśmy z dużą delegacją, rozmawialiśmy o wsparciu humanitarnym, o pomocy w zakresie bezpieczeństwa oraz o wsparciu ekonomicznym regionu – poinformowała.



Pytana, czy Polska ubiega się o zwiększenie baz NATO, przyznała, że rozmawiali na ten temat z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezinskim. – Ta rozmowa już od dłuższego czasu trwa na temat tego, jak widzimy bezpieczeństwo globalne – zaznaczyła.

Today, our delegation was honored to meet with @AndrzejDuda: a valued partner in supporting Ukraine in the face of Putin’s brutal war.



We expressed America’s gratitude to Poland for opening hearts & homes to refugees and reaffirmed our commitment to our nations’ partnership. pic.twitter.com/Ij0VhuCBgl