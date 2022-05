Spór o KPO. Żukowska do Kierwińskiego: Myślicie, że Polacy mają sklerozę?

Przez polski rząd Polacy nadal nie mają pieniędzy z KPO i to jest podstawowy problem – twierdzi sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Odpowiedziała mu na Twitterze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Przecież nie chcieliście ratyfikować tych pieniędzy. Myślicie, że Polacy mają sklerozę?” – napisała.

Kierwiński w Polskim Radiu 24 mówił, że środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy są nam bardzo potrzebne. – Nie rozumiem zachowania UE, która ich nie chce przyznać, to nie jest mądre zachowanie – dodał i ocenił, że to „jest kropla w morzu w porównaniu z Krajowym Planem Odbudowy”.



– Ale te środki są niczym w porównaniu ze środkami, które są blokowane z uwagi na nieudolność rządu PiS i wrogą postawę Ziobry. Bo nie mam wątpliwości, że jeśli dziś, w warunkach wojny ktoś blokuje pieniądze dla Polski, a to jest pan minister Ziobro, to jest albo szaleńcem, albo działa w interesie obcych państw – powiedział sekretarz generalny PO.



Zapewnił też, że w Parlamencie Europejskim „europosłowie PO zagłosują za każdym rozwiązaniem, które będzie przyspieszać perspektywę otrzymania przez Polaków pieniędzy z KPO”.

” – skomentowała wypowiedź Kierwińskiego posłanka Żukowska.

„Po pierwsze nie chcieliśmy, aby PiS te pieniądze Polakom zabrał. Po drugie za czym i z kim Pani głosowała wszyscy wiedzą. Po trzecie proponuje przestać szukać wrogów po stronie opozycji a zająć się walką z PiS. Wszyscy to po stronie opozycji rozumieją, tylko Pani nie” – odpowiedział jej przedstawiciel Platformy.



Żukowska pytała go, czy przeszkadza mu „przypominanie waszego błędu”. „Tak, wszyscy wiedzą, że ja, w przeciwieństwie do Ciebie, głosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Natomiast krytyka Waszej decyzji jeszcze nie czyni z Was wroga, zejdź z wysokiego C, bo strasznie fałszujesz” – skomentowała.

Przeszkadza przypominanie Waszego błędu?

Tak, wszyscy wiedzą, że ja, w przeciwieństwie do Ciebie, głosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Natomiast krytyka Waszej decyzji jeszcze nie czyni z Was wroga, zejdź z wysokiego C, bo strasznie fałszujesz. — Anna-Maria Żukowska ����‍♀️ #Lewica ������������ (@AM_Zukowska) May 2, 2022

Przypomnijmy, na początku maja 2021 r. Sejm przegłosował przyjęcie rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. „Za” głosowali głównie politycy Zjednoczonej Prawicy (poza Solidarną Polską), Lewicy i PSL. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, a Konfederacja była przeciw.Aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-27 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.