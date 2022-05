Ławrow porównuje Zełenskiego do Hitlera. „Też miał żydowską krew”

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla włoskiej telewizji stwierdził, że Adolf Hitler, podobnie jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, miał „żydowską krew”. – Najgorszymi antysemitami są sami Żydzi – mówił szef rosyjskiej dyplomacji.

Siergiej Ławrow we włoskiej stacji powtarzał większość tez kremlowskiej propagandy o inwazji na Ukrainę. Dyplomata podkreślał konieczność „denazyfikacji” kraju.



Dziennikarz prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma żydowskie korzenie i nijak się to ma do „potrzeby denazyifkacji”.



– Co z tego, że Zełenski jest Żydem? Fakt ten nie neguje elementów nazistowskich na Ukrainie. Uważam, że Hitler też miał żydowską krew – powiedział Ławrow, dodając, że „najgorszymi antysemitami są sami Żydzi”.



Times of Israel zwraca uwagę, że teorie spiskowe dotyczące tego, że przywódca nazistowskich Niemiec Adolf Hitler miał żydowskie pochodzenie, które mogło motywować jego antysemityzm i zamordowanie 6 mln Żydów, były wielokrotnie obalane przez historyków.

Wcześniej w wywiadzie dla saudyjskiego kanału telewizyjnego Al-Arabiya Ławrow oświadczył, że Rosja nie grozi użyciem broni jądrowej, i dodał, że to zachodnie media przesadzają w tej kwestii. – Nie bawimy się w wojnę jądrową – powiedział rosyjski dyplomata.



Ławrow we wcześniejszych wypowiedziach ostrzegał przed realną groźbą wybuchu trzeciej wojny światowej, a pod koniec lutego Rosjanie postawili swój arsenał jądrowy w stan podwyższonej gotowości.



Rosyjski minister ostrzegł również, że Rosja zna drogi, którymi Zachód chce dostarczyć broń na Ukrainę. Według Ławrowa broń ta stanie się celem „operacji specjalnej”, gdy tylko przekroczy terytorium Ukrainy.