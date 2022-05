„Dwa miesiące nie widzieliśmy słońca”. Szokująca relacja ewakuowanej z bunkrów Azowstalu

Nie można sobie wyobrazić grozy, której doświadczyliśmy – mówi jedna z kobiet ewakuowanych w niedzielę z zakładów Azowstal w Mariupolu. Opisuje rosyjskie bombardowania i sytuację w bunkrze, z którego nie wychodziła od dwóch miesięcy. W podziemiach przed rosyjskimi wojskami wciąż ukrywają się setki Ukraińców.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



– Bałam się, że bunkier tego nie przetrwa, byłam przerażona. Kiedy bunkier zaczynał się trząść, wpadałam w histerię, mój mąż może to potwierdzić. Bałam się, że bunkier się zapadnie – opisała 37-letnia Natalia Usmanowa, cytowana w poniedziałek przez BBC.





Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.