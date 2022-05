Rosyjska rakieta zniszczyła magazyn ze zbożem [WIDEO]

Rosyjska rakieta zniszczyła magazyn zboża w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie – poinformował szef lokalnej administracji Wałentyn Rezniczenko publikując nagranie, na którym widać moment eksplozji. Według władz obwodowych nikt nie został ranny.

Raport: Wojna na Ukrainie





Head of the #Dnipropetrovsk Regional Administration, Valentin Reznichenko, reported that a #Russian missile hit an elevator in the Sinelnikovsky district and destroyed a grain storage facility. According to preliminary information, there were no casualties. pic.twitter.com/u8J2wLRu19