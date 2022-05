Rosyjskie straty na Ukrainie. Były dowódca NATO: To coś bez precedensu

Wynikające z „niesamowitego braku kompetencji” straty wśród rosyjskich generałów nie mają precedensu w najnowszej historii – powiedział cytowany przez serwis The Hill były naczelny dowódca wojsk NATO w Europie admirał James Stavridis.

– W nowoczesnej historii nie ma sytuacji, do której można by porównać skalę obecnych strat wśród rosyjskich generałów; ani jeden generał amerykański nie zginął w trakcie walk toczonych w Iraku czy Afganistanie – zaznaczył Stavridis.



Według sztabu ukraińskiej armii i trudnych do potwierdzenia doniesień ukraińskich mediów dotychczas w rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginąć mieli m.in. zastępca dowódcy 8 Armii gen. dyw. Władimir Frołow, zastępca dowódcy 41. Armii Centralnego Okręgu Wojskowego Andriej Suchowiecki, zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej komandor Andriej Palij, gen. dyw. Witalij Gierasimow, gen. broni Jakow Rezancew i płk Siergiej Suchariew, dowódca elitarnego 331. Pułku Powietrznodesantowego Gwardii.



– Nie tylko generałowie giną – powiedział Stavridis o rosyjskiej armii, zwracając uwagę na „nieumiejętność prowadzenia logistyki”, „zły plan bitwy” i „utratę okrętu flagowego na Morzu Czarnym”.



– Jak dotąd Rosjanie spisali się fatalnie – podsumował Stavridis.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Emerytowany admirał oskarżył również Władimira Putina o rozpętanie „nielegalnej inwazji przeciwko sąsiadowi i demokracji”, w wyniku której Rosja dopuszcza się zbrodni jak „masakrowanie cywilów, niszczenie miast i używanie gwałtu jako broni”.