Dziś ostatni dzień na złożenie PIT

Dziś ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Ponieważ ustawowy termin przypadający na 30 kwietnia wypadł w dzień wolny od pracy, w tym roku podatnicy mają nieco więcej czasu na wypełnienie formularzy PIT.

Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek powiedziała, że z fiskusem można rozliczyć się w tradycyjnej papierowej formie, ale znacznie łatwiej zrobić to przez internet korzystając ze strony podatki.gov.pl.



Od kilku lat najpopularniejsze formularze PIT są wypełniane automatycznie. To oznacza, że można je przejrzeć, zmodyfikować i zaakceptować, ale można też nic nie robić. Wówczas formularze PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane. Osoby, które mają do zapłaty podatek, zostaną w ciągu miesiąca poinformowane o tym przez urząd skarbowy.



Przeczytaj także: Senat opracował własną ekspertyzę o Polskim Ładzie. Interesujące wnioski



Formularz PIT-36 nie zostanie wysłany automatycznie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Korzystając z usługi Twój e-PIT można też przekazać jeden procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.