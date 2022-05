Miliony ton zboża zablokowane po ataku Rosji. ONZ mówi o głodzie

Prawie 4,5 mln ton zboża jest zablokowanych w ukraińskich portach. Produkty nie mogą być eksportowane przez zamknięte szlaki morskie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Takie dane przedstawił Martin Frick ze Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

WOJNA NA UKRAINIE



Przed atakiem Kremla Ukraina była jednym z największych światowych eksporterów pszenicy i producentów kukurydzy. Według ONZ wiele krajów jest uzależnionych od dostaw ukraińskiego zboża.



– Głód nie powinien być bronią – powiedział Martin Frick. Wezwał do wznowienia dostaw żywności z Ukrainy do innych krajów w celu złagodzenia światowego kryzysu żywnościowego.



Kraje zachodnie wielokrotnie ostrzegały przed możliwym kryzysem żywnościowym i głodem w wielu krajach z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainą. W marcu ONZ odnotowała wzrost cen żywności o ponad 12 procent. To rekordowy wskaźnik od 1990 roku.

źródło: IAR

Rosnące ceny i zakłócenia dostaw zagrażają sytuacji żywnościowej na Bliskim Wschodzie, w Afryce i niektórych częściach Azji, gdzie ludność jest stale niedożywiona.