Burmistrz Berlina zaatakowana jajkami [WIDEO]

Burmistrz Berlina Franziska Giffey najpierw została wygwizdana, a następnie zaatakowana jajkami 1 maja podczas wiecu niemieckiej federacji związków zawodowych (DGB). Niemieckie media obiegły nagrania, na których widać jajka lecące w kierunku włodarz stolicy Niemiec. Ochroniarz zasłonił ją parasolką.

Jajka ominęły jednak polityk SPD – poinformowały rzeczniczki Senatu Berlina i DGB. Giffey zostaje w porę osłonięta przez służby bezpieczeństwa – informuje portal rbb24.



– Pod koniec mojego przemówienia i w momencie, gdy dziękowałam policji za jej dzisiejszy wysiłek, doszło do obrzucenia jajkami – powiedziała później polityk SPD. – Takie działania nie są ani pomocne, ani wartościowe politycznie. Odwracają one uwagę od tego, o co dziś tak naprawdę chodzi: o solidarność z Ukrainą, o sprawiedliwe warunki pracy i płacy oraz o stawienie czoła kryzysom naszych czasów –oceniła Franziska Giffey.



Podczas przemówienia burmistrz Berlina tłum głośno domagał się przeprowadzenia berlińskiego referendum w sprawie wywłaszczenia firm mieszkaniowych.





Sorry Leute kanns grad nicht von der Kamera ziehen aber da seht ihr den Eierwurf auf Franziska #Giffey bei der DGB-Kundgebung #b0105 #1mai pic.twitter.com/FNFfbROui2 — Leon Enrique Montero (@le0nenrique) May 1, 2022

So sah das aus und hörte es sich an und zwar volle zehn Minuten gegen Franziska Giffey #b0105 #1maiberlin pic.twitter.com/oeHzWDwmxW — René Arnsburg (@RArnsburg) May 1, 2022

Der Eindruck unserer Reporterinnen und Reporter vor Ort: "Hier geht's jetzt nur noch um Krawall". Derweil wartet ein großer Teil des Demozuges noch immer darauf, auf den #Oranienplatz zu kommen. #b0105 #1Mai #1Mai2022 pic.twitter.com/c69Y0Zqc0I — rbb|24 (@rbb24) May 1, 2022

źródło: pap

Na związkowym wiecu przy Bramie Brandenburskiej zgromadziło się ok. 7500 osób – informuje dziennik „Bild”.W stolicy Niemiec jeszcze w niedzielę wieczorem odbyła się demonstracja środowisk lewicowych i radykalnie lewicowych „Revolutionaerer 1. Mai”. Według szacunków policji, wzięło w niej udział 14 tys. ludzi. W całym mieście na niedzielę zarejestrowano ok. 20 manifestacji.