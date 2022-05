Akcja „#mojaflaga”. „Ważne, byśmy czuli wspólnotę wokół niepodległej Polski”

Dyrektor Programu Niepodległa Wojciech Kirejczyk zachęca do świętowania 2 maja Dnia Flagi i wywieszenia barw narodowych. W Polskim Radiu 24 powiedział, że obchodzone od 2004 roku święto ma motywować do radosnego uczczenia niepodległości Polski w gronie najbliższych i przyjaciół.

Wojciech Kirejczyk przypomniał, że 2 maja wypada również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, dlatego w mediach społecznościowych trwa akcja „#mojaflaga”. Każdy może opublikować w internecie fotografie swojej flagi lub siebie z barwami narodowymi, by pokazać przywiązanie do polskości i symboli państwowych, a także zachęcać do tego innych.



Dyrektor Programu Niepodległa zachęca do świętowania Dnia Flagi oraz udziału w akcji „#mojaflaga”. – Ważne, żebyśmy w tych dniach czuli wspólnotę również wokół instytucji państwa, wokół niepodległej Polski. Mamy ten przywilej dzisiaj, że możemy żyć w niepodległym państwie i zamanifestować to przez wywieszenie biało-czerwonej flagi i to zależy tylko od tego, czy my chcemy to zrobić, od naszej gotowości i woli – powiedział w Polskim Radiu 24 Kirejczyk.





Szacunek dla barw narodowych

Podkreśla też, że wywieszenie flagi obłożone stosownymi przepisami. Jak mówił na antenie PR24, flaga powinna być czysta i wyprasowana oraz „by nie dotykała ziemi” ani „nie spadła z okna bądź z balkonu”.

���� – Ważne abyśmy w tych dniach czuli wspólnotę również wokół instytucji państwa, wokół niepodległej Polski – powiedział Dyrektor Programu @niepodlegla Wojciech Kirejczyk zachęcając do świętowania jutrzejszego Dnia Flagi i wywieszenia barw narodowych. ��https://t.co/0brkRe2MqF — Polskie Radio (@polskieradiopl) May 1, 2022

���� Jutro przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia flagi! #mojaflaga pic.twitter.com/4qqu41n7Sf — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) May 1, 2022

2.05 to nie tylko #DzieńFlagi, ale również Polonii i Polaków za Granicą! Dla wielu rodaków poza granicami to okazja, by zjednoczyć się pod ����. Włączcie się więc nie tylko do naszej akcji #mojaflaga, ale także do akcji @Polska #BiałoCzerwonaŁączy / #UnitedUnderPolishFlag. pic.twitter.com/eKjuUmTSEN — Niepodległa (@niepodlegla) May 1, 2022

Convidamos a todos para participar da campanha #mojaflaga.

Em 2 de maio, por ocasião do Dia da Bandeira Polonesa, qualquer pessoa pode participar de uma campanha social única e exibir a bandeira ���� postando uma foto com hashtag #mojaflaga. pic.twitter.com/9Py2HyXxvm — PLnoBrasil (@PLnoBrasil) April 29, 2022

źródło: IAR, polskieradio24.pl

– Powinniśmy się kierować szacunkiem dla symboli państwowych; każdy obywatel powinien je respektować. Myślę też, że zgodnie zdla tych pokoleń, które pod biało-czerwoną flagą walczyły za niepodległą Polskę.Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione przez Sejm w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.