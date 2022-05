Wojska rosyjskie usiłują dotrzeć do granicy obwodu chersońskiego

Wojska rosyjskie podczas inwazji na Ukrainę prowadzą działania bojowe, których celem jest dotarcie do granicy administracyjnej obwodu chersońskiego – ocenia Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie, opublikowanym w niedzielę wieczorem.

„Przeciwnik prowadzi działania bojowe, których celem jest dotarcie do granicy administracyjnej obwodu chersońskiego i stworzenie sprzyjających warunków do ofensywy na Mikołajów i Krzywy Róg” – napisano w komunikacie. Sztab ocenia, że główne wysiłki skoncentrowano na próbach ofensywy w kierunku Krzywego Rogu. W kierunku Mikołajewa „wróg prowadzi przegrupowanie oddziałów” oraz działania zwiadowcze za pomocą dronów.



Armia ukraińska ostrzega, że na terenach okupowanych wojska rosyjskie „kontynuują próby tworzenia systemu tzw. władzy”. Wezwano obywateli, by „nadal stawiali okupantom totalny opór”.



Sztab zapewnił, że wojska rosyjskie nie zdołały zająć Rubiżnego i Popasnej – miast w obwodzie ługańskim, o które walki toczą się od tygodni. W obwodzie donieckim, drugim z obwodów ukraińskiego Donbasu, „okupanci bezskutecznie prowadzili działania ofensywne w rejonie miejscowości Ozerne i Marjinka”.





„Utrzymuje się zagrożenie uderzeń rakietowych przeciwnika z terytorium Białorusi na obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej znajdujące się na terytorium Ukrainy, jak również zagrożenie dokonania prowokacji w rejonach w pobliżu granicy ukraińskiej, a następnie obciążenia odpowiedzialnością oddziałów naszych sił obrony” – ostrzegły siły zbrojne Ukrainy.Zdaniem sztabu, niewykluczone są też „demonstracyjne działania wzdłuż granicy ukraińskiej”.