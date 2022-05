Co z majątkiem rosyjskich oligarchów? Senat USA chce podjąć przełomową decyzję

Senator amerykańskiej Partii Demokratycznej Chuck Schumer zapowiedział w niedzielę, że doda klauzulę do ustawy o pakiecie pomocy dla Ukrainy w wysokości 33 miliardów dolarów, co umożliwi Stanom Zjednoczonym konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów i wysłanie pochodzących z nich pieniędzy krajowi zaatakowanemu przez Rosję.

Senator Schumer, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył:



„Ukraina potrzebuje wszelkiej pomocy, jaką może dostać, a my jednocześnie musimy zebrać wszystkie aktywa, by udzielić Ukrainie pomocy, jakiej potrzebuje”.



W czwartek administracja prezydenta Joe Bidena przesłała do Kongresu prośbę o 33 mld dol. na sfinansowanie broni oraz pomoc gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy.

#wieszwiecej Polub nas