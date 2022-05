Prezydent Czech: Putin uległ złudzeniu o wszechmocnej Rosji

Prezydent Czech Milosz Zeman w wywiadzie udzielonym czeskiej stacji telewizyjnej CNN Prima News ocenił, że atak na Ukrainę zniszczy Rosję pod względem politycznym i gospodarczym. Według Zemana Władimir Putin uległ złudzeniu o wszechmocnej Rosji i niewłaściwie ocenił możliwości swojej armii.

Uznawany w przeszłości za polityka prorosyjskiego, Milosz Zeman przyznał, że niewłaściwie oceniał politykę Kremla i czuje się współodpowiedzialny za obecną sytuację. Wojnę na Ukrainie nazwał samobójstwem Rosji. – W interesie narodu rosyjskiego nie ma gorszego kroku, niż atak na Ukrainę – powiedział czeski prezydent dodając, że rosyjskie władze zachowały się irracjonalnie.



Milosz Zeman podkreślił, że Władimir Putin dopuścił się zbrodni przeciwko pokojowi, co jest synonimem zbrodni wojennej. – Na Ukrainie morduje się ludność cywilną, jest to co najmniej bardzo bliskie ludobójstwu – powiedział Zeman.





Ukázalo se, že Rusové jsou blázni. Proto mohou zastavit plyn, řekl Miloš Zeman v Partii. pic.twitter.com/oOHLqplE6B — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) May 1, 2022

Prezydent Czech nie wykluczył, że Rosjanie zdecydują o całkowitym wstrzymaniu dostaw ropy i gazu do Europy. Uznał jednak, że byliby szaleńcami decydując się na taki krok, bo znaczna część ich dochodów pochodzi z eksportu surowców.