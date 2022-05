„Jestem zwolennikiem porozumienia, ale nie za cenę kosztów dla Polski i Polaków”

– Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, jestem zwolennikiem porozumienia, ale to nie oznacza, że porozumienia jest możliwe za cenę kosztów dla Polski i Polaków – powiedział w niedzielę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Czy nasze drogi z PiS się rozejdą? Mam nadzieję, że nie – dodał.

Ziobro odniósł się w Programie Pierwszym Polskiego Radia do słów wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, który mówiąc o Solidarnej Polsce, powiedział, że „nie wie, czy to jest prawa flanka, raczej głupia flanka”.



– Mogę wyrazić ubolewanie nad językiem, którego używa marszałek Terlecki. To jest pokusa posługiwania się językiem, który dzieli, a nie łączy, a przede wszystkim obraża" - stwierdził lider Solidarnej Polski. – Sugerowałbym refleksję marszałkowi Terleckiemu – dodał.



Wskazał, że Solidarną Polskę i PiS podzielił m.in. tzw. mechanizm warunkowości w przyznawaniu środków unijnych. – My apelowaliśmy, by się na to nie godzić - bo Polska mogła to zawetować, bo będzie to instrument wykorzystywany do ingerencji w sprawy wewnętrzne Polski. Premier zapewnił, że tak się nie stanie, wbrew stanowisku SP wyraził zgodę na wprowadzenie takiego mechanizmu do prawa europejskiego. Dziś widzimy, że nasze ostrzeżenia się sprawdziły – zauważył Ziobro.

Minister o innych punktach spornych



Jak mówił, drugą osią sporu Solidarnej Polski i PiS była zgoda premiera na zaostrzenie unijnego pakietu klimatycznego.



Jak stwierdził, najlepszym dowodem, że Solidarna Polska szuka porozumienia jest fakt, że nie opuściła rządu po tym, jak przegrała debaty w tych sprawach. – Szukamy wyjścia z tej sytuacji, szukamy porozumienia – powiedział.



Ostatni spór – jak mówił – jest związany z sądownictwem, za który odpowiada Solidarna Polska. – Nasze ustawy dotyczące Sądu Najwyższego zostały zawetowane przez prezydenta (...). Dziś prezydent proponuje zmianę tej ustawy, którą sam przygotował, która w jeszcze większym stopniu będzie powodowała problemy – ocenił szef SP.



Podkreślił, że według Solidarnej Polski jest to zła ustawa, ale jego partia „jest w stanie po raz kolejny wyjść poza partykularne cele i szukać porozumienia, by poprzeć tę ustawę” pod warunkiem, że wyeliminowane będą z niej „najbardziej oczywiste błędy”. Oznajmił, że jednym z tych błędów jest procedura badania niezawisłości sędziów, co – jego zdaniem – spowodowałoby gigantyczne wydłużenie czasu rozpatrywania spraw przed sądem.



Pytany, czy nie pójdzie śladem Jarosława Gowina i „nie popełni politycznego samobójstwa”, Ziobro stwierdził, że Gowin działał według innego paradygmatu: budował partię wokół ludzi, którzy byli popularni, a których niekoniecznie łączyły wartości. – Solidarna Polska jest partią wartości. Oczywiście są granice, których nie przekroczymy – zaznaczył Ziobro.



– Krótko mówiąc, jeśli pani mnie pyta czy jest możliwość, że nasze drogi (z PiS – przyp.red) się rozejdą, wyrażam nadzieję, że nie, że zwycięży zdrowy rozsądek. Jestem zwolennikiem porozumienia, ale to nie oznacza, że porozumienie jest możliwe za cenę kosztów dla Polski i Polaków, takich, których my nie jesteśmy w stanie ponieść – oświadczył minister sprawiedliwości.