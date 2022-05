To je otrzymała podczas oświadczyn. Pierwsza Dama na targach kwiatów

Podczas XII Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim w Wielkopolsce ochrzczono nową odmianę tulipana. Będzie nosić imię Pierwszej Damy - Agaty Kornhauser-Dudy.

Agata Kornhauser-Duda, która przyjechała na targi i tę uroczystość z małżonkiem- prezydentem Andrzejem Dudą, powiedziała, że tulipany są dla niej kwiatami wyjątkowymi, ponieważ wiążą się z jej osobistymi przeżyciami. Jak mówiła, tulipany otrzymała od swojego przyszłego męża, 28 lat temu, podczas oświadczyn. Pierwsza Dama powiedziała, że do ich rodzinnej tradycji należy to, że mąż w urodziny i w rocznicę ślubu wręcza jej te kwiaty.



XII Międzynarodowe Targi Tulipanów powróciły do Chrzypska Wielkiego po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Odbywają się w majówkę, gdy na tamtejszych polach kwitnie ponad 400 odmian tulipanów o różnych wysokościach, kolorach i kształtach kwiatowych kielichów.

Pierwsza Dama Agata-Kornhauser Duda i prezydent Andrzej Duda (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP)

źródło: IAR

1 maja – w pierwszym dniu targów – prezentowana jest tradycyjnie nowa odmiana tulipana. Kwiaty otrzymują jako nazwę imię i nazwisko wybitnych postaci z życia publicznego - polityków, sportowców, osób zasłużonych. Są wśród nich między innymi Jan Paweł II, Irena Sendlerowa, Irena Szewińska, Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska, a także Lech Wałęsa.