Morawiecki do włoskiej opozycji: Wojna pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w przesłaniu na kongres opozycyjnej partii Bracia Włoch, że „wojna na Ukrainie pokazuje, jak niezbędne są państwa narodowe”. – Sami Ukraińcy pokazali to, walcząc heroicznie o każdy centymetr swojej ziemi – dodał.

Włoska propozycja. „Jesteśmy gotowi być gwarantem neutralności Ukrainy” Włochy są gotowe być gwarantem neutralności Ukrainy w ramach porozumienia po zakończeniu wojny – oświadczył w sobotę szef MSZ Włoch Luigi di Maio... zobacz więcej

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Prawicowe włoskie ugrupowanie Giorgii Meloni jest sojusznikiem PiS we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. W sondażach poparcia we Włoszech jest na pierwszym miejscu.



W przesłaniu wideo na konferencję programową partii w Mediolanie szef polskiego rządu, cytowany przez włoską agencję informacyjną ANSA, podkreślił: „Kongres Braci Włoch jest promieniem nadziei; wasze znakomite rezultaty w sondażach zwiastują wiatr zmian w polityce europejskiej”.



Morawiecki zaznaczył, że grupa EKR „zawsze była bardzo krytyczna” wobec prezydenta Rosji Władimira Putina i to na długo przed jego agresją na Ukrainę.





Zobacz także: Deklaracja o przyszłości UE. Przewodnicząca partii Bracia Włosi złożyła podpis

Dodał, że takiej „dalekowzroczności jeszcze do niedawna brakowało w Europie”. Zwracając się do liderki ugrupowania Giorgii Meloni, powiedział: „Twoja partia nazywa się Bracia Włoch, ale nasze dobre relacje sprawiają, że myślę o was jako braciach, siostrach Europy; Europy narodów i Europy tożsamości”.

– Europa narodów – to jest nasz wspólny cel. Niektórzy politycy dalej powtarzają: „więcej Europy”, jakby to było panaceum, które może rozwiązać wszystkie problemy naszego kontynentu – stwierdził polski premier.



Zauważył następnie: „Wojna na Ukrainie pokazuje, jak bardzo niezbędne są państwa narodowe. Sami Ukraińcy pokazali to, walcząc heroicznie o każdy centymetr swojej ziemi. Wojna na Ukrainie przypomniała nam też o innej ważnej rzeczy; że Europa potrzebuje amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i że NATO jest naszym niezastąpionym parasolem ochronnym”.



– W zmieniającym się świecie państwa NATO są czymś więcej niż tylko zwykłym sojuszem obronnym. Stanowią one oś wspólnych wartości, na których opiera się ten sojusz – mówił Morawiecki.

#wieszwiecej Polub nas

Dodał, że kolejna lekcja płynąca z wojny na Ukrainie dotyczy bezpieczeństwa energetycznego.

Czytaj także: Włochy: Ambasadorowie ostrzegają przed rosyjską dezinformacją

Przewodnicząca włoskiej partii pogratulowała Jarosławowi Kaczyńskiemu Przewodnicząca partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia) Giorgia Meloni złożyła Jarosławowi Kaczyńskiemu gratulacje z powodu ponownego wyboru na... zobacz więcej

– To oczywiste, że bezpieczeństwa w dziedzinie energii, jak w każdej innej, nigdy nie zapewni kraj, który brutalnie i bez żadnego powodu atakuje sąsiadów – mówił polski premier.



– Nie możemy być uzależnieni od watażki i jego pobudek. Nasze pieniądze nie mogą finansować jego brudnych wojen – powiedział szef polskiego rządu.



Dodał też: „Razem udowodniliśmy, że Europa narodów nie ma nic wspólnego z egoizmem i że wspólne cele oraz wartości są gwarancjami jedności, większymi i silniejszymi od instytucji”.





Morawiecki życzył opozycyjnej partii powodzenia w następnych wyborach parlamentarnych i stwierdził: „Włochy potrzebują waszego sukcesu, a Europa liczy na was”.



Liderka Braci Włoch podziękowała premierowi Polski za słowa wsparcia dla jej partii. „Nasze zaangażowanie dla Europy narodów wolnych i suwerennych, która szanuje i broni każdą tożsamość narodową, wciąż trwa” – napisała Giorgia Meloni na Twitterze.