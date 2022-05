Szef KPRM Michał Dworczyk: Kolejny transport humanitarny z Polski dotarł do obwodu charkowskiego

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że kolejny transport humanitarny z Polski dotarł do obwodu charkowskiego. – Tym razem przekazaliśmy prawie 600 ton długoterminowej żywności dla osób cierpiących z powodu rosyjskiej agresji. Dziękuję Kancelarii Premiera oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za sprawną organizację – napisał minister Michał Dworczyk.

Raport: Wojna na Ukrainie



O odebraniu transportu poinformował też na Facebooku Ołeh Syniehubow, szef charkowskiej administracji obwodowej. – Obwód charkowski otrzymał kolejny transport humanitarny. Przyjechał pociąg z trzydziestoma kontenerami z żywnością o długiej przydatności do spożycia. To prawie 600 ton. Gminy obwodu charkowskiego cierpiące z powodu rosyjskiej agresji otrzymały w ten sposób tak ważną pomoc dzięki wcześniejszym ustaleniom Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i oraz wicepremiera Iryny Wreszczuk z polskim rządem – napisał Ołeh Syniehubow.\



Dodał, że to już trzeci taki pociąg. –Dziękuję panu Michałowi Dworczykowi za osobisty udział i zorganizowanie tak cennego ładunku dla nas w celu pomocy naszym mieszkańcom. Razem wygramy! Chwała Ukrainie – napisał na Facebooku szef charkowskiej administracji obwodowej.