W Rosji rozbił się śmigłowiec Mi-8. Są ofiary [WIDEO]

W trakcie podchodzenia do lądowania rozbił się rosyjski śmigłowiec Mi-8. Do wypadku doszło w Kraju Zabajkalskim, we wschodniej Rosji – poinformował niezależny portal Meduza powołując się na Interfax. Według lokalnych władz zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.

Według rosyjskich mediów do katastrofy doszło w okolicach miasta Mogocza. Śmigłowiec miał przewrócić się na bok w trakcie lądowania wraz z obracającym się śmigłem i zapalić się.



Władze regionalne i wydział rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowały, że w wyniku katastrofy helikoptera zginęła jedna osoba, a pięć innych zostało rannych. Na pokładzie Mi-8, biorącego udział w gaszeniu pożarów lasów, znajdowało się w sumie 15 osób.



Przyczyny katastrofy są badane. Według mediów podczas lądowania nastąpił gwałtowny podmuch silnego wiatru, zaś załoga nie była w stanie utrzymać śmigłowca.



28 kwietnia w obwodzie saratowskim doszło do zderzenia dwóch śmigłowców, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła, a jedna została ranna.



W sieci pojawiły się nagrania z miejsca katastrofy.

Красивое) На роZZии в Забайкальском крае разбился вертолет Ми-8 на борту находилось - 15 орков. pic.twitter.com/Yj93Uz1XAG — Aliev Eldar (@aliev_aliev) May 1, 2022

Один человек погиб и еще пятеро пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкалье.



Всего на борту было 15 человек. О причинах трагедии пока что ничего не сообщается pic.twitter.com/EF77stt988 — НТВ (@ntvru) May 1, 2022