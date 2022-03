Protesty w Rosji. Putin znów zamyka setki obywateli

Rosja próbuje zniszczyć Ukrainę i jej mieszkańców. Brutalna napaść wywołuje protesty nawet w kraju Władimira Putina. Liczba manifestacji rośnie, a służby bezpieczeństwa aresztują pokojowych demonstrantów, w tym nawet osoby starsze i dzieci. Internet podbijają nagrania z takich zdarzeń. Ostatniej doby za kratki trafiło ponad 700 Rosjan.

W Rosji od ośmiu dni trwają antywojenne protesty. Jak informują rosyjskie media niezależne, władze nasilają represje wobec przeciwników wojny z Ukrainą.



24 lutego Władimir Putin wydał rozkaz zaatakowania sąsiedniego państwa. Jego działania potępił świat i nałożył na Rosję sankcje.



Według portalu OWD-info, minionej doby w Rosji policja zatrzymała 724 osoby, które wyszły na ulice z plakatami „NIE dla wojny”. Protesty odbywały się w 33 miastach.



Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w całym kraju zatrzymano około 8 tys. osób. Trwają prześladowania niezależnych mediów.



Władze blokują strony internetowe gazet, stacji radiowych i kanałów telewizyjnych, które publikują informacje inne niż oficjalna propaganda Kremla.



Znaczna część rosyjskiego społeczeństwa jest odcięta od alternatywnych źródeł informacji.

