Zabici i ranni w Iziumie i Sumach. Zginęło dwoje dzieci [WIDEO]

Osiem osób zginęło w rosyjskich ostrzałach w mieście Izium w obwodzie charkowskim na Ukrainie – podały lokalne władze w nocy ze środy na czwartek. Z kolei w Sumach na północy kraju w wyniku uderzenia rakiety rannych zostało co najmniej pięć osób.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



Wiceszef rady miejskiej miasta Izium Wołodymyr Macokin poinformował na Facebooku, że w ostrzale zginęło osiem osób. W znacznym stopniu uszkodzone zostało centrum miasta. Trafiono w budynek policji.



Wcześniej Macokin napisał, że pocisk uderzył w budynek mieszkalny i zginęło sześć osób, w tym dwoje dzieci.



W Sumach pięć osób zostało rannych w wyniku uderzenia pocisku w brygadę artyleryjską, wojskową katedrę Sumskiego Uniwersytetu Państwowego i korpus kadetów – podały władze obwodowe.



Czwartek to ósmy dzień zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Consequences of the #Russian occupants' nighttime airstrike on #Izyum in the #Kharkiv region. That night eight people were killed in the city, two of them wre children. pic.twitter.com/4VpTWRNwji

The #Ukrainian city of #Izyum (#Kharkiv region) has been hit by shelling, killing at least three civilians, according to deputy mayor Volodymyr Matsokin. The attack hit an apartment building and a private house, the city's deputy mayor, Volodymyr Matsokin, said. pic.twitter.com/AEzEdPpYbl