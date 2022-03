Zełenski: Rosja w tydzień straciła 9 tys. żołnierzy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jest już 9 tys. ofiar wśród rosyjskich żołnierzy prowadzących ofensywę na Ukrainie.

Cztery potężne eksplozje w centrum Kijowa W centrum Kijowa w nocy ze środy na czwartek miały miejsce cztery potężne eksplozje. W pobliżu znajduje się Most Południowy, wieże operatorów... zobacz więcej

– Nasza armia robi wszystko, by ostatecznie złamać wroga. W ciągu jednego tygodnia Rosjanie stracili 9 tysięcy żołnierzy. Na kierunku Mikołajewskim dziesiątki rosyjskich śmigłowców zabierają zabitych i rannych. Dziewiętnastolatków. Dwudziestolatków. Co oni widzieli w życiu? Wracajcie do domu. Powiedzcie swoim dowódcom, że chcecie żyć. Że nie chcecie umierać – mówił.



– Jesteśmy narodem, który w ciągu tygodnia zrujnował plany wroga. Plany pisane latami: podstępne, przepełnione nienawiścią do naszego kraju i narodu – powiedział prezydent Zełenski. Dodał, że rosyjscy żołnierze nie znajdą na ukraińskiej ziemi żadnego spokojnego miejsca.



W środę rano ukraińskie ministerstwo obrony informowało o 5840 zabitych rosyjskich żołnierzach i o dużych zniszczeniach sprzętu wroga: 211 rosyjskich czołgów, 862 bojowych wozów opancerzonych, 85 systemów artyleryjskich, 40 opancerzonych wyrzutni rakiet, dziewięć systemów obrony powietrznej, 30 samolotów, 31 śmigłowców, 355 innych pojazdów mechanicznych, dwie łodzie, 60 zbiorników z paliwem i trzy bezzałogowe statki powietrzne.



W środę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka poinformowało, że na Ukrainie w wyniku inwazji rosyjskiej do północy 1 marca potwierdzono śmierć 227 cywilów; 525 zostało rannych. Biuro twierdzi, że prawdziwa liczba ofiar jest zapewne znacznie wyższa.



Według ukraińskiej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych od początku rosyjskiej napaści zginęło ponad 2 tys. cywilów. Jej przedstawiciele twierdzą też, że Rosjanie zniszczyli setki budynków użyteczności publicznej.