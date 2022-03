Hiszpania deklaruje dostawę broni dla Ukrainy. W piątek ma być już w Polsce

Uzbrojenie ofensywne, które Hiszpania przekaże walczącej z rosyjską inwazją Ukrainie, zostanie wysłane w piątek – poinformowała w środę minister obrony Margarita Robles. Zaznaczyła, że broń zostanie skierowana do bazy na terenie Polski.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Występując w telewizji Antena3 minister Robles sprecyzowała, że broń zostanie przetransportowana dwoma samolotami hiszpańskich sił zbrojnych do miejsca w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Według zapowiedzi szefowej resortu obrony wśród uzbrojenia dla walczących z rosyjską inwazją Ukraińców znajdzie się m.in. 1370 granatników, lekkie karabiny maszynowe oraz ok 700 tys. sztuk amunicji do lekkich karabinów oraz broni maszynowej.