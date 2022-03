Zełenski do Dudy: „Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie”

„Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia!” – napisał w poście w czwartek nad ranem prezydent Polski Andrzej Duda informując o rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!” - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem prezydent Zełenski. Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia!” – napisał w czwartek nad ranem w poście na Twitterze prezydent Polski Andrzej Duda.





