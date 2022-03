Szwecja: Rosyjskie samoloty naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną

Cztery rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły w środę przestrzeń powietrzną Szwecji na wschód od Gotlandii – podały w komunikacie szwedzkie siły zbrojne. Rząd w Sztokholmie określił incydent jako „całkowicie niedopuszczalny”.

Na przelot dwóch rosyjskich myśliwców SU 27 oraz dwóch bombowców frontowych SU 24 określony przez szwedzkie wojsko jako „krótkotrwały” odpowiedział szwedzki myśliwiec Jas 39 Gripen. Zdarzenie zostało udokumentowane w postaci fotografii.



„W obecnej sytuacji incydent ten traktujemy bardzo poważnie. To nieprofesjonalne i nieodpowiedzialne działanie ze strony Rosji” – oznajmił szef szwedzkich sił powietrznych Carl-Johan Edstroem.



Minister obrony Szwecji Peter Hultqvist naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję uznał za „całkowicie niedopuszczalne”. Podkreślił, że spotka się to z „dyplomatyczną reakcją”.



W przeszłości ambasador Rosji w Sztokholmie wielokrotnie był wzywany do szwedzkiego MSZ w związku z podobnymi incydentami.



Nad Morzem Bałtyckim odbywają się wspólne ćwiczenia sił powietrznych Szwecji oraz Finlandii. Samoloty startują z lotniska na Gotlandii.