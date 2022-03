ONZ: Ambasador Szczerski odczytał apel pierwszych dam Polski i Litwy

Wzywamy polityków, duchownych i organizacje na całym świecie, by okazały solidarność z ukraińskimi dziećmi – powiedział w środę ambasador RP Krzysztof Szczerski, odczytując list otwarty pierwszych dam Polski i Litwy podczas debaty po uchwaleniu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji potępiającej rosyjską agresję.

„Apelujemy do polityków, duchownych, organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli na świecie o solidarność z ukraińskimi dziećmi – bezbronnymi ofiarami rosyjskiej agresji. Zróbmy, co w naszej mocy, aby zakończyć tę wojnę!” – przekazał Szczerski, cytując w całości wspólny list Agaty Kornhauser-Dudy i Diany Nausediene.



W liście małżonki prezydentów Polski i Litwy zaznaczyły, że mimo rozpoczęcia wojny zaledwie tydzień temu, już blisko 700 tys. osób zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy „zostawiając nie tylko dawne spokojne życie w Ojczyźnie, ale przede wszystkim swoich ojców, mężów i braci, którzy walczą o wolność”.



„Brutalne działania agresora w miastach prowadzą do niszczenia szpitali, elektrowni i szkół. Ataki na placówki medyczne i oświatowe stanowią ciężkie naruszenie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. Odcięcie od dostaw żywności i leków zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi. Wojna ta toczy się nie tylko w cieniu pandemii Covid-19, ale też epidemii polio i odry wśród dzieci” – czytał Szczerski, apelując do organizacji, kościołów i przywódców państw o uczynienie wszystkiego, aby zakończyć wojnę na Ukrainie, „wojnę, która zabija teraźniejszość i przyszłość dzieci Ukrainy. Pomóżmy razem jej bezbronnym ofiarom”.



Kończąc wystąpienie Szczerski podziękował papieżowi Franciszkowi za dostrzeżenie roli Polski w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.



„Dedykuję te słowa szczególnie delegatom i innym, którzy rozprowadzają fałszywe oskarżenia” – powiedział polski ambasador.



