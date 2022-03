Nawet 15 lat za nazwanie „specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie” wojną

Do rosyjskiego parlamentu wpłynął projekt przepisów przewidujący kary więzienia – nawet do 15 lat – za nazwanie w informacjach „specjalnej operacji wojskowej sił zbrojnych Rosji na Ukrainie” wojną.

Rosja zaatakuje Mołdawię? Wyjaśnienia ambasadora Białorusi Ambasador Białorusi w Kiszyniowie Anatolij Kalinin zaprzeczył w środę, jakoby władze w Mińsku wiedziały o rzekomo planowanym przez Rosję ataku na... zobacz więcej

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Parlamentarzyści proponują, by za informacje, które ustawa określa jako „fake newsy” groziły kary: do trzech lat więzienia za ich przygotowanie i szerzenie, od 5–10 lat, jeśli rozpowszechniane są przez internet bądź przez grupę ludzi. Najwyższa kara – 15 lat – grozić ma „osobom rozpowszechniającym informacje, których skutki są społecznie niebezpieczne”.



O proponowanych przepisach poinformował Wasilij Piskariow, deputowany niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Wyjaśnił, że mają one formę poprawek i zostaną wprowadzone do ustawy o kontrsankcjach, przyjętej już w pierwszym czytaniu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Piskariow wyraził nadzieję, że poprawki będą rozważane wkrótce na sesji parlamentu. Najbliższe posiedzenia planowane są na 4, 9 i 10 marca.Władzei blokują media, które używają określenia „wojna”. Niezależne radio Echo Moskwy zostało wyłączone, a telewizja Dożdż – zablokowana na wniosek prokuratury generalnej z powodu publikacji „kłamliwych informacji na temat działań wojsk rosyjskich” w wojnie z Ukrainą.