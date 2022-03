Rosyjski pocisk trafił w statek pod flagą Bangladeszu [WIDEO]

Rosyjski pocisk uderzył w statek Banglar Samriddhi pod flagą Bangladeszu, który cumował w ukraińskim porcie w Mikołajowie nad Morzem Czarnym – podała w środę agencja Ukrinform, powołując się na administrację ukraińskich portów morskich.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„... 2 marca o 17:25 statek Banglar Samriddhi (pod flagą Bangladeszu), został trafiony pociskiem wystrzelonym przez rosyjską marynarkę wojenną. Pocisk trafił w nadbudówkę” – napisały portowe władze na Facebooku.



Na statku wybuchł pożar, według wstępnych danych nikt nie został ranny.



Statek wszedł do portu w Mikołajowie 23 lutego i czekał na załadunek.

❗️⚡️Russia again attacked a foreign merchant ship Today at 17:25, the Russian naval forces launched a missile attack on the vessel "BANGLAR SAMRIDDHU" (flag of Bangladesh), located in the port of Olvia at anchorage No. 363. Russians are terrorists! #stoprussia #ukraine pic.twitter.com/uxqGfZ7RK1

Rocket attack on a Bangladeshi flag🇧🇩 carrying ship MV Banglar Samriddhi in Ukraine. Everyone's bravery has been able to put out the fire with immediate action. Md Hadisur Rahman 47E (Third Engineer of the ship) has passed way in this incident. pic.twitter.com/s4Rie3H6nY