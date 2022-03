Blinken ogłosił nowe sankcje na Rosję i Białoruś. Obejmą sektor obronny i rafinerie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił w środę kolejne sankcje na Rosję i Białoruś, w tym ograniczenie eksportu wysokich technologii dla Białorusi oraz sankcje blokujące nałożone na 22 firmy zbrojeniowe i rosyjskie rafinerie.

WOJNA NA UKRAINIE



Blinken stwierdził, że nowe sankcje mają na celu „zablokowanie zdolności do rozwoju technologii używanych do wsparcia wojny”, zapowiadając, że konsekwencje dla obu krajów będą wzrastać.



Zapowiedział również, że w czwartek uda się z wizytą do Europy, odwiedzając Brukselę, Polskę, Mołdawię i państwa bałtyckie.



Jak stwierdził, celem jest dalsza koordynacja ws. odpowiedzi na rosyjską agresję oraz wsparcie wschodniej flanki państw NATO.



Blinken powiedział, że będzie konsultował się z europejskimi sojusznikami w sprawie kolejnych kroków wobec rosyjskiej agresji, omówi kwestię uchodźców w Polsce i podkreśli zobowiązanie USA do obrony zbiorowej NATO. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Blinken ogłosił nowe sankcje na Rosję i Białoruś