Sbierbank i Gazprombank wyłączone z sankcji. Morawiecki: To nie do zaakceptowania!

Dwa rosyjskie banki, Sbierbank i Gazprombank, zostały wyłączone z sankcji unijnych z uwagi na to, że są zaangażowane w transakcje dotyczące dostaw energii do Unii Europejskiej – przekazał w środę korespondentom w Brukseli wysoki urzędnik unijny. „To nie do zaakceptowania. Jako Polska domagamy się skutecznego i pełnego objęcia sankcjami wszystkich rosyjskich podmiotów, dzięki którym Rosja finansuje wojnę na Ukrainie” – skomentował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu ocenił, że „wszystkie dotychczasowe działania wobec Rosji i rosyjskich obywateli oraz podmiotów gospodarczych pokazały, że sankcje są skuteczne wyłącznie wtedy, gdy nie ma w nich furtek ani wyjątków”.



„Dlatego informacja o tym, że rosyjskie banki Sbierbank i Gazprombank zostały wyłączone z unijnych sankcji ze względu na »transakcje dotyczące dostaw energii do UE«, jest nie do zaakceptowania” – podkreślił premier. „Jako Polska domagamy się skutecznego i pełnego objęcia sankcjami wszystkich rosyjskich podmiotów, dzięki którym Rosja finansuje wojnę na Ukrainie” – dodał.



Morawiecki powtórzył, że prezydent Rosji Władimir Putin wykorzystuje pieniądze zarobione na Zachodzie do finansowania wojny. „Zatrzymajmy to w jak najszerszym zakresie, bez takich wyjątków” – zaapelował.





Dwa banki wyłączone z sankcji. Jakie przyczyny?

