Wpłaty na pomoc dla Ukrainy. BGK otworzył specjalne konto

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Otwarcie konta w złotych i wsparcie NBU w ten sposób zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, operator systemu BLIK. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.





Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku:Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.

Narodowy Bank Ukrainy opublikował numer rachunku na swojej stronie internetowej.



Narodowy Bank Ukrainy po wprowadzeniu w kraju stanu wojennego otworzył specjalne konta bankowe do zbierania datków na pomoc w obronie kraju w różnych walutach. W imieniu NBU konto w złotych polskich otworzył BGK.



„Ukraina potrzebuje natychmiastowej i konkretnej pomocy. Dziś jednoczymy się i wspólnie wspieramy naszych sąsiadów. Wielu Polaków pomaga indywidualnie, jednocześnie włączają się także firmy i instytucje. My dołączamy się, a to dopiero nasz pierwszy krok na tej drodze. Dziękuję Blik za wyjątkowe podejście i współpracę. Dzięki temu już od dziś każdy może wpłacać pieniądze na specjalne konto Narodowego Banku Ukrainy i w ten sposób bezpośrednio pomagać Ukrainie” – powiedziała Beata Daszyńska–Muzyczka, prezes BGK, polskiego banku rozwoju.

„Dziś wszyscy musimy pokazać solidarność z Ukrainą, musimy działać szybko na swoim odcinku. Dzięki naszej technologii oraz wypracowanym relacjom z przedstawicielami Centralnego Banku Ukrainy, umożliwiamy każdemu bezpośrednie wpłaty środków na wsparcie dla ukraińskiej armii na specjalny rachunek sprawnie uruchomiony przez BGK. Na tej bazie niezwłocznie uruchomimy także dodatkowe możliwości wpłat przez system BLIK” – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.



Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju. Wspiera zrównoważony rozwój społeczno–gospodarczy Polski. Bank jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie.



BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.