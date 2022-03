„GW” pisze o wojnie. Współczucie dla rosyjskich żołnierzy i sugestie o przekupnych celnikach

„Dramat rodzin rosyjskich żołnierzy na froncie” oraz „Nerwy Ukraińców w Medyce. »Żołnierze walczą, celnicy biorą w łapę«”. Takie dwa teksty ukazały się w środowe popołudnie na portalu wyborcza.pl. Dziennikarze pochylają się nad losem najeźdźców, a także sugerują, że polscy celnicy biorą łapówki od Ukraińców w zamian za szybszą odprawę na przejściu granicznym.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Wojna na Ukrainie. – Za szybszy wjazd do Polski trzeba zapłacić 1–2 tys. dolarów – złoszczą się Ukraińcy na przejściu granicznym w Medyce. We wtorek wygrażali kierowcy luksusowego mercedesa i zablokowali jadącego z Ukrainy range rovera” – to nagłówek tytułu z serwisu rzeszow.wyborcza.pl.



Tekst opatrzony jest fotografią z przejścia granicznego, gdzie grupa mężczyzn rozmawia z polskim strażnikiem celnym.



Dopiero w 23. zdaniu pada zdanie rozmówcy wyborcza.pl, z którego wynika, że może nie dotyczyć to polskiej straży granicznej.



– Dlaczego nasi celnicy nie zrobili uproszczonej procedury, a Polacy mogli? Dzwoniliśmy na infolinię celników we Lwowie, ale udają głupków. Są skorumpowani! Tak nie można – pisze wyborcza.pl cytując Lubę, mężczyznę, który według relacji serwisu „od 80 godzin czeka na córkę”.



Nie trudno dostrzec, że w obecnej sytuacji ogromnej pomocy ze strony polskich służb udzielanej Ukraińcom oraz ich wdzięczności tekst „GW” może zostać odebrany jako próba wprowadzenia waśni.

Tekst o tym, że ukraińskich celników trzeba przekupić, żeby szybciej dostać sie do Polski a na zdjęciu polska Straż Graniczna.....

DNO. pic.twitter.com/BXTd01sDsN — Prezeska (@prezeska113) March 2, 2022

#wieszwiecej Polub nas

„Dramat rodzin rosyjskich żołnierzy na froncie”

"Ani ja, ani moje dziecko nie potrzebowaliśmy tej wojny". Dramat rodzin rosyjskich żołnierzy na froncie @bieliaszyn #wyborcza https://t.co/BMprgQlOCl — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) March 2, 2022

źródło: wyborcza.pl

Także w środę na wyborcza.pl ukazał się tekst pt. „»Ani ja, ani moje dziecko nie potrzebowaliśmy tej wojny«. Dramat rodzin rosyjskich żołnierzy na froncie”.Autorka tekstu użala się nad losem żołnierzy. „Kreml wysyła na front nieprzygotowanych do działań wojennych poborowych. Ich rodziny nic o tym nie wiedzą”.Z artykułu nie dowiadujemy się, czy lepiej by było, gdyby do mordowania Ukraińców Rosja wysłała „przygotowanych do działań wojennych” żołnierzy.Wyborcza.pl przytacza słowa matki żołnierza, która „wypowiadając się dla rosyjskiej sekcji BBC, oświadczyła, że jej 20-letni syn nie chciał brać udziału w wojnie”