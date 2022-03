Wykluczenie Rosji z plebiscytu Europejskie Drzewo Roku. Jest oświadczenie organizatorów

„My, organizatorzy ETY, jesteśmy zbulwersowani agresją Federacji Rosyjskiej, która zbrojnie zaatakowała sąsiednią Ukrainę, dlatego przyłączamy się do działań mających na celu izolację Rosji na arenie międzynarodowej” – napisał w oświadczeniu Environmental Partnership Association (EPA), organizator konkursu Europejskie Drzewo Roku.

Ostatnio rosyjski dąb został wykluczony z plebiscytu na Europejskie Drzewo Roku. „Ze skutkiem natychmiastowym wykluczamy Federację Rosyjską z udziału w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku” – wskazano w komunikacie.



W komunikacie dodano, że „działanie to nie jest skierowane przeciwko zwykłym Rosjankom i Rosjanom”.



„Doceniamy wszystkich aktywnych obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy dążą do stworzenia wolnego społeczeństwa obywatelskiego i ochrony przyrody. Nie możemy jednak bezczynnie przyglądać się bezprecedensowej agresji rosyjskich przywódców wobec sąsiedniego kraju. Wykluczenie Rosji z udziału w konkursie jest krokiem, który należy rozumieć w kontekście międzynarodowych wysiłków zmierzających do izolacji Rosji w celu przerwania wojny” – zaznacza EPA.

źródło: TVP3

Plebiscyt na Europejskie Drzewo Roku organizowany jest od 2011 roku. Ideą tego konkursu jest chęć zwrócenia uwagi na niezwykłe, stare drzewa, które są ważnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Głosowanie zostało zakończone 28 lutego 2022 r. Zwycięzca zostanie ogłoszony 22 marca 2022 r.