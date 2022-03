„Rosja ukrywa przestępstwa popełnione na wojnie”. Apel do mediów społecznościowych

Z przewodniczącymi komisji spraw zagranicznych parlamentów europejskich wzywamy media społecznościowe do zahamowania kremlowskiej dezinformacji i wzmocnienia przestrzeni informacyjnej – napisał na Twitterze Marek Kuchciński, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

WOJNA NA UKRAINIE



„Podczas gdy Ukraina jest oblężona, dostrzegamy kontynuację działań Rosji z wykorzystaniem jawnych i niejawnych środków do siania zamętu i strachu na temat konfliktu i promowania dezinformacji, która ma na celu usprawiedliwianie i zracjonalizowanie nielegalnych rosyjskich działań wobec Ukrainy pośród społeczności międzynarodowej, a także wewnątrz rosyjskiej przestrzeni informacyjnej" – stwierdził Kuchciński.



„Ta wojna informacyjna była kluczowa do stworzenia pretekstu dla inwazji i dalej jest ważnym elementem kremlowskiej operacji usprawiedliwiania agresji oraz ukrywania przestępstw popełnionych w trakcie jej trwania" – dodał.



„Wzywamy do znaczącego wzmożenia wysiłku, w celu wykrycia rosyjskich fałszerstw i zapobiegnięciu wykorzystania Waszych platform w konflikcie"– zaapelował Kuchciński.

��STOP rosyjskiej propagandzie!

Z przewodniczącymi Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów europejskich wzywamy media społecznościowe do zahamowania kremlowskiej dezinformacji i wzmocnienia przestrzeni informacyjnej#SolidarnizUkrainą �������������������������������������������������������������������� pic.twitter.com/hcb9fAMiUZ — Marek Kuchciński ���� (@MarekKuchcinski) March 2, 2022