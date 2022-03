Warszawa pomaga. Pierwszy pociąg z darami dotarł do Kijowa

Pierwszy pociąg z darami z Warszawy dotarł do Kijowa! Nie byłoby to możliwe bez współpracy ze strony ukraińskich kolei – poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Pierwszy pociąg z darami z Warszawy dotarł do Kijowa! Z oczywistych względów to nie była łatwa trasa, ale najważniejsze, że tak potrzebne artykuły dotarły już do celu! Nie byłoby to możliwe bez współpracy ze strony ukraińskich kolei” – napisał na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Nie byłoby to możliwe bez prawdziwej polskiej improwizacji” – dodał.



Trzaskowski zaznaczył, że w drodze są dwa kolejne pociągi. „W nocy, w trzecim już transporcie, ruszyły 2 wagony po brzegi wypełnione lekarstwami i sprzętem medycznym od prywatnej firmy oraz żywnością i artykułami higienicznymi z miejskich zbiórek” – podkreślił.



W niedzielę w 28 punktach w Warszawie trwały zbiórki dla Kijowa. – Zbieramy niezbędną żywność czy artykuły higieniczne. Odzew jest ogromny – mówił w niedzielę Trzaskowski.



W trakcie zbiórki zbierane były m.in. chusteczki, ręczniki papierowe, pieluchy, bandaże, jedzenie z długim terminem ważności, jedzenie w puszkach, dania instant, mleko w proszku i woda w małych butelkach.

Polskie służby pomagają

Zdjęcie z Medyki z samej granicy. Jak widać @PolskaPolicja udostępniała autobusy i organizowała kierowców do transportu uchodźców z Ukrainy. Nie wierzcie V kolumnie, która twierdzi, że polskie służby nie pomagają i nie organizują.

TO KŁAMSTWO!



zdjęcie z 26.02 pic.twitter.com/SauI5acMJf — Radosław Poszwiński �������� (@bogdan607) March 2, 2022

źródło: pap

W ostatnich godzinach pojawiały się doniesienia, jakoby polskie służby na granicy nie pomagały uchodźcom wojennym. Okazuje się, że robią to, na różne sposoby.