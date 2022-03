ONZ potępia Rosję i wzywa do wycofania jej wojsk z Ukrainy

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w środę rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk z Ukrainy. Za przyjęciem dokumentu głosowało 141 państw, przeciwko 5. Od głosu wstrzymało się 35 krajów. „Świat jest z nami. Prawda jest po naszej stronie. Zwycięstwo będzie nasze” – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wśród głosów przeciwnych, oprócz Rosji i Białorusi, były Syria, Korea Północna i Erytrea. Wstrzymały się m.in. Indie i Chiny.



Rezolucja uznaje, że Rosja naruszyła zasady Karty Narodów Zjednoczonych, „żąda, by Federacja Rosyjska natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły wojskowe z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową”.



W dokumencie wyrażono „poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne, takie jak domy mieszkalne, szkoły i szpitale, oraz o ofiarach wśród ludności cywilnej, w tym kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci”. Wyrażono też ubolewanie z powodu zaangażowania Białorusi w wojnę.



Do przyjętej przez ONZ rezolucji odniósł się na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał, że wyniki głosowania „pokazują, że powstała i funkcjonuje globalna koalicja antyputinowska. Świat jest z nami. Prawda jest po naszej stronie. Zwycięstwo będzie nasze”.





2/2 Destructive results of the vote in ���� for the aggressor convincingly show that a global anti-Putin coalition has been formed and is functioning. The world is with us. The truth is on our side. Victory will be ours ����!