Rosjanie zabili 21 dzieci. „Zróbcie, co możecie, by złożyć broń i opuścić Ukrainę"

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa poinformowała w środę, że w wyniku inwazji rosyjskiej zginęło do tej pory 21 dzieci, a 55 jest rannych. Jak podała agencja Ukrinform, Denysowa opublikowała te dane na komunikatorze Telegram.

Rzeczniczka podkreśliła, że wojsko rosyjskie używa broni ciężkiej i że ginie ludność cywilna. W Żytomierzu został uszkodzony szpital porodowy. W nocnym ostrzale zginęło dziecko, a sześcioro rannych dzieci „wyciągnięto spod gruzów na wpół zburzonych domów” – poinformowała Denysowa.



W Wasyliwce w obwodzie zaporoskim „pociski wleciały podwórko szkoły” – dodała.



Denysowa oskarżyła wojsko rosyjskie o cyniczne łamanie praw dziecka, gwarantowanych prawem międzynarodowym. Jak relacjonowała, prowadzone są celowe ostrzały placówek medycznych i transportu medycznego.



Jak stwierdziła podczas nadzwyczajnej debaty Zgromadzenia Ogólnego ambasador USA przy ONZ Linda Thomas–Greenfield, działania Rosji stanowią pogwałcenie wszystkiego, co reprezentuje to ciało. – Rosja bombarduje budynki mieszkalne, święte miejsca pochówków, przedszkola, sierocińce i szpitale. Wywołała masowy głód i zmusiła tak wielu ludzi do opuszczenia domów – dodała ambasador.





„Wasi przywódcy okłamują was”

źródło: pap

Thomas-Greenfield podziękowała Rosjanom uczestniczącym w protestach przeciwko wojnie i zwróciła się do rosyjskich żołnierzy: „Wasi przywódcy okłamują was. Nie popełniajcie zbrodni wojennych. Zróbcie wszystko, co możecie, by złożyć broń i opuścić Ukrainę".