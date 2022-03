Matki rosyjskich jeńców mogą przyjechać po nich do Kijowa

Ukraińska armia wystosowała w środę apel do matek rosyjskich żołnierzy wziętych do niewoli, aby przyjechały odebrać swoje dzieci. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że „w przeciwieństwie do faszystów Putina”, Ukraińcy nie wojują z matkami i ich wziętymi do niewoli synami.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



„Podjęto decyzję o zwrocie schwytanych rosyjskich żołnierzy matkom, jeśli przyjadą na Ukrainę, do Kijowa, by ich odebrać” – napisał w oświadczeniu resort.



Ukraińska armia udostępniła numery telefonów, na które mogą dzwonić matki, aby dowiedzieć się, czy ich synowie znajdują się w niewoli.



Ukraińska armia często donosi o przypadkach poddawania się rosyjskich żołnierzy. Według Kijowa armia Ukrainy ma dziesiątki rosyjskich jeńców.