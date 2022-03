Kupili na Wyspach kamizelki, drony i wykrywacz min. Wracają na Ukrainę, żeby walczyć [WIDEO]

„Gdyby ktoś obcy wszedł do twojego domu, skrzywdzić twoją rodzinę, twoje dzieci, twoją żonę, to myślę, że każdy człowiek zachowałby się tak samo jak ja” – mówi stacji BBC Wiktor, który wraz z kilkoma innymi Ukraińcami wraca z Wielkiej Brytanii do swego kraju, by walczyć.

Wiktor przyjechał do Wielkiej Brytanii w zeszłym roku, by zbierać owoce na plantacjach. Wraz z grupą kilku innych mieszkających w Wielkiej Brytanii Ukraińców, którzy też służyli w armii, mężczyzna zdołał kupić kamizelki kuloodporne, hełmy, drony, a nawet wykrywacz min. Wszyscy mają także wojskowe zestawy pierwszej pomocy i pakiety żywnościowe używane przez brytyjską armię.



Wszystko to pakują do furgonetki, którą przemierzając przez całą Europę chcą wrócić na Ukrainę, by walczyć w obronie napadniętego kraju. Mają także stare mundury brytyjskiej armii, które są podobne do tych używanych przez armię ukraińską, ale odpruwają z nich wszystkie brytyjskie symbole, by nie dać pretekstu rosyjskiej propagandzie do twierdzenia, że brytyjscy żołnierze walczą na Ukrainie.



Ochotnicy, którzy chcą jechać do kraju, aby walczyć, najczęściej zgłaszają się do ukraińskiego ośrodka kultury w Londynie. Jak mówi dostawca nadwyżek wojskowych, który przekazuje je ochotnikom, w minioną sobotę zgłosiło się około 40 osób. „Oczywiście nie chcemy umrzeć, ale jeśli to konieczne – taka wola Boża” – mówi poprzez tłumaczkę jeden z wyjeżdżających.

