Będzie wniosek o bankructwo? Spółka Nord Stream 2 AG komentuje doniesienia

Szwajcarska spółka Nord Stream 2 AG ogłosiła w środę, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo. We wtorek szwajcarski portal „Tages Anzeiger” informował, że spółka, która miała być operatorem gazociągu łączącego Rosję z Niemcami, jest w stanie upadłości.

W informacji zamieszczonej w środę na stronie internetowej Nord Stream 2 AG, spółka nie potwierdza, że złożyła wniosek o bankructwo. Potwierdziła jedynie, że poinformowała lokalne władze, iż jest zmuszona rozwiązać umowy o pracę z pracownikami na skutek ostatnich wydarzeń prowadzących do nałożenia na nią amerykańskich sankcji.



Z informacji wynika też, że spółka musiała zamknąć stronę internetową z powodu „poważnych i ciągłych ataków z zewnątrz”, a obecnie strona ta działa jedynie w ograniczonym zakresie.



We wtorek media podały, że Nord Stream 2 AG zwolniła 140 pracowników, rozlicza zobowiązania, oraz że formalne postępowanie upadłościowe może rozpocząć przed szwajcarskim sądem w tym tygodniu.

Nord Stream 2 AG należy do rosyjskiego Gazpromu. Gazociąg Nord Stream 2 został ukończony i przygotowany do eksploatacji, jednak niemiecki regulator wstrzymał ze względów formalnych proces certyfikacji jej jako operatora części magistrali.



22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że resort gospodarki wycofa z urzędu regulacyjnego swoją opinię, niezbędną do prowadzenia procesu certyfikacji operatora. 23 lutego prezydent USA Joe Biden nałożył na spółkę Nord Stream 2 sankcje – zakaz jakichkolwiek transakcji ze spółką albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Podobny zakaz Amerykanie nałożyli na dyrektora Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga.



Dzień po nałożeniu amerykańskich sankcji Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.