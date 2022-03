Rosja zaatakuje Mołdawię? Wyjaśnienia ambasadora Białorusi

Ambasador Białorusi w Kiszyniowie Anatolij Kalinin zaprzeczył w środę, jakoby władze w Mińsku wiedziały o rzekomo planowanym przez Rosję ataku na Mołdawię. MSZ Mołdawii poinformowało, że sugerował to ostatnio Alaksandr Łukaszenka, pokazując jedną z wojskowych map.

RAPORT – Wojna na Ukrainie



W zamieszczonym na stronie resortu oświadczeniu ministerstwo poinformowało, że wezwało w trybie pilnym do siedziby resortu ambasadora Białorusi Anatolija Kalinina w związku z „licznymi spekulacjami” dotyczącymi zdjęcia mapy, którą pokazano podczas spotkania białoruskiej Rady Bezpieczeństwa. Na prezentowanym przez Łukaszenkę dokumencie pokazano kierunek rosyjskiego uderzenia na Mołdawię.



„W trakcie rozmowy z sekretarzem stanu Rusłanem Bolboceanem ambasador Anatolij Kalinin powiedział, że sprawa ta wynika z nieprawidłowego przedstawienia informacji przez urzędników Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi” – poinformowało MSZ Mołdawii.



Resort wyraził oczekiwanie, że białoruska ambasada w Kiszyniowie podejmie działania służące zwalczaniu nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w opinii publicznej. Zaapelował też do obywateli Mołdawii o spokój.



Na ujawnionych we wtorek zdjęciach ze spotkania Rady Bezpieczeństwa Łukaszenka dysponował mapą, na której jeden z planowanych ataków rosyjskich wojsk przebiegał z ukraińskiej Odessy w kierunku Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii. Znajduje się on pod okupacją Rosji.