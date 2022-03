„Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii”. Premier Ukrainy o planie Morawieckiego

Premier Ukrainy Denys Szmyhal odniósł się w na Twitterze do Planu dla Ukrainy, który we wtorek zaproponował w Brukseli Mateusz Morawiecki. „Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii. Ukraińcy znają i doceniają Państwa wsparcie! Dziękujemy!” – napisał na Twitterze szef ukraińskiego rządu.

Morawiecki we wtorek był w Brukseli, gdzie rozmawiał m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.



Po spotkaniu polski premier przedstawił rozwiązania, które, jak przekonywał, Unia Europejska powinna wdrożyć po zakończeniu działań wojennych wywołanych napaścią Rosji.



Co zaproponował Morawiecki? O tym piszemy TUTAJ.



Do wczorajszych słów polskiego premiera odniósł się na Twitterze szef ukraińskiego rządu.



„Premier Mateusz Morawiecki zaproponował pakiet inwestycyjny Unii Europejskiej o wartości 100 miliardów euro na odbudowę infrastruktury Ukrainy. Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii. Ukraińcy znają i doceniają Państwa wsparcie! Dziękujemy!” – napisał Denys Szmyhal.

���� Premier @MorawieckiM zaproponował pakiet inwestycyjny #UE o wartości 100 miliardów euro na odbudowę infrastruktury Ukrainy. Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii. Ukraińcy znają i doceniają Państwa wsparcie! Dziękujemy!#StandWithUkriane — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 2, 2022

#wieszwiecej Polub nas