Unijna komisarz w Medyce: Dziękuję, Polsko

Wykonujemy ogromną pracę – mówił na przejściu granicznym w Medyce (woj. podkarpackie) wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak podkreślał, w pomoc Ukrainie zaangażowała się nie tylko administracja rządowa i Straż Graniczna, ale także samorządy, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. – W czasie, kiedy stajemy się świadkami bezprecedensowej agresji i najazdu wojskowego na niezawisłe państwo ościenne, kiedy bomby spadają na cywili, chciałbym powiedzieć jedną rzecz: dziękuję Polsko – powiedziała z kolei unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

– W tym miejscu i na pozostałych przejściach granicznych Polski z Ukrainą wykonujemy ogromną pracę. Mówię „my”, bo tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, czy to jest administracja rządowa, Straż Granicza, to czy inne ministerstwo - bo zaangażowały się w to (pomoc Ukrainie - red.) w ogromnym w stopniu samorządy, organizacje pozarządowe, firmy prywatne – mówił Jabłoński na konferencji prasowej w Medyce (woj. podkarpackie).



– To, że dziś jesteśmy tu w takich warunkach, że mamy względny spokój, to zasługa bardzo ciężkiej pracy, 24 godziny na dobę, strażników granicznych, i polskich, i ukraińskich – dodał. Jak wskazał, w ciągu ostatnich dni przejście w Medyce było jednym z najbardziej obleganych. – Dzisiaj sytuacja się już to trochę poprawiła – dodał.



Wiceminister zapewnił, że każdy, kto będzie uciekał przed wojną, będzie w Polsce przyjęty. – Jesteśmy solidarni jako naród, jako społeczeństwo, co w ostatnich dniach zostało doskonale uwidocznione – mówił. Podkreślił, że w zakresie wysyłki darów i żywności polskie władze ściśle współpracują z gubernatorem okręgu lwowskiego.





Komisja Europejska zamierza wesprzeć finansowo uchodźców

– W czasie, kiedy stajemy się świadkami bezprecedensowej agresji i najazdu wojskowego na niezawisłe państwo ościenne, kiedy bomby spadają na cywili, chciałbym powiedzieć jedną rzecz: dziękuję Polsko – powiedziała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson w Medyce.

– Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Polska staje na wysokości zadania, zapraszając wszystkich i dając im możliwość bezpośredniego przejazdu. Wszystkie kraje okazują solidarność Ukrainie, ale nikt nie bierze w tym większego udziału niż Polska – zwróciła uwagę. Wskazała, że pół miliona osób przekroczyło granicę i zostało przyjętych.



– Chciałabym podziękować władzom lokalnym i centralnym, samorządom, społecznościom i wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski, którzy pokazują solidarność, otwierają swoje domy, angażują się w wolontariat i wsparcie różnego rodzaju osobom w potrzebie – dodała.



– Ze strony Komisji Europejskiej pracujemy, by wesprzeć te wysiłki finansowo. Wesprzeć finansowo uchodźców i kraje członkowskie, do których trafiła ich największa liczba, by we właściwy sposób powitać osoby, które musiały uciekać przed wojną. Zorganizujemy spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to będzie również główny temat – zadeklarowała.



